«Бавария» объявила о переходе полузащитника Жоау Пальиньи
«Бавария» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с опорным полузащитником Жоау Пальиньей.
Соглашение между сторонами заключено до 30 июня 2028 года.
Прошлым клубом 28-летнего футболиста был «Фулхэм». В сезоне-2023/24 хавбек провел за английскую команду 39 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее в карьере Пальинья защищал цвета «Спортинга», «Белененсеса» и «Браги».
«Бавария» по итогам минувшего сезона заняла третье место в таблице чемпионата Германии. С 1 июля нынешнего года главным тренером мюнхенцев стал бельгиец Венсан Компани.
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|0
|0-0
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3
|Бавария
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0-0
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5
|Боруссия Д
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6
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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7
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0-0
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8
|Хайденхайм
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|0
|0
|0-0
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9
|Вердер
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|0-0
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10
|Фрайбург
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|0-0
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11
|Аугсбург
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|0
|0
|0-0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
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|0
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18
|Хольштайн
|0
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
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