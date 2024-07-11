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Сегодня, 11:55

«Бавария» объявила о переходе полузащитника Жоау Пальиньи

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Жоау Пальинья.
Фото Global Look Press

«Бавария» на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с опорным полузащитником Жоау Пальиньей.

Соглашение между сторонами заключено до 30 июня 2028 года.

Прошлым клубом 28-летнего футболиста был «Фулхэм». В сезоне-2023/24 хавбек провел за английскую команду 39 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в карьере Пальинья защищал цвета «Спортинга», «Белененсеса» и «Браги».

«Бавария» по итогам минувшего сезона заняла третье место в таблице чемпионата Германии. С 1 июля нынешнего года главным тренером мюнхенцев стал бельгиец Венсан Компани.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
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 И В Н П +/- О
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 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
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 Хольштайн 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 21:30
Боруссия М – Байер
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24.08 00:00
Аугсбург – Вердер
 - : -
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
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Фрайбург – Штутгарт
 - : -
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Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
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Майнц – Унион Б
 - : -
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