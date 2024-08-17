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Компани — о победе «Баварии» в его дебютном матче: «4:0 — хороший результат, мы движемся дальше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги матча против «Ульма» (4:0) в первом раунде Кубка Германии.

Дубль за мюнхенцев оформил Томас Мюллер. Еще по голу забили Кингсли Коман и Харри Кейн.

«Прежде всего я рад за команду. Мы хорошо начали и повели 2:0. Я особенно рад, что мы не пропустили ни одного мяча. У меня была долгая карьера футболиста, поэтому я знаю, что такие матчи не всегда даются легко. Мы были серьезно настроены и дисциплинированы. 4:0 — хороший результат, мы движемся дальше», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Матч стал для 38-летнего бельгийца дебютным во главе мюнхенцев. Он возглавил команду в межсезонье.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
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«Бавария» разгромила «Ульм» в дебютном матче Компани
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