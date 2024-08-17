Компани — о победе «Баварии» в его дебютном матче: «4:0 — хороший результат, мы движемся дальше»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги матча против «Ульма» (4:0) в первом раунде Кубка Германии.
Дубль за мюнхенцев оформил Томас Мюллер. Еще по голу забили Кингсли Коман и Харри Кейн.
«Прежде всего я рад за команду. Мы хорошо начали и повели 2:0. Я особенно рад, что мы не пропустили ни одного мяча. У меня была долгая карьера футболиста, поэтому я знаю, что такие матчи не всегда даются легко. Мы были серьезно настроены и дисциплинированы. 4:0 — хороший результат, мы движемся дальше», — приводит слова Компани Bayern & Germany.
Матч стал для 38-летнего бельгийца дебютным во главе мюнхенцев. Он возглавил команду в межсезонье.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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