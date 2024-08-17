Клопп на один матч вернется к тренерской работе
Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп примет участие в прощальном матче экс-футболистов «Боруссии» Лукаша Пищека и Якуба Блащиковски, сообщает пресс-служба дортмундцев.
Команды Пищека и Блащиковски сыграют против друг друга 7 сентября. Игра состоится на домашнем стадионе дортмундцев «Сигнал Идуна Парк». Клопп возглавит одну из команд.
«Сделаю как обычно — начну думать об игре за 5 минут до ее начала», — пошутил 57-летний специалист на видео, которое опубликовала «Боруссия».
Клопп летом этого года покинул «Ливерпуль», который возглавлял с 2015 года. С 2008 по 2015 годы немец тренировал «Боруссию», где под его руководством выступали Пищек и Блащиковски.
Клопп завершил тренерскую карьеру? Его неоднозначная фраза породила слухи о том, чего все боятся
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1
|Байер
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2
|Штутгарт
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3
|Бавария
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Боруссия Д
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6
|Айнтрахт Ф
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7
|Хоффенхайм
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8
|Хайденхайм
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9
|Вердер
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10
|Фрайбург
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11
|Аугсбург
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|0-0
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12
|Вольфсбург
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|0-0
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13
|Майнц
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14
|Боруссия М
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|0-0
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15
|Унион Б
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|0-0
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16
|Бохум
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|0-0
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17
|Ст-Паули
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|0-0
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18
|Хольштайн
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|0-0
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -