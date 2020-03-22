В «Айнтрахте» выявлен второй зараженный коронавирусом

«Айнтрахт» объявил, что в клубе был выявлен второй игрок, заразившийся коронавирусом. Как и в первом случае, клуб не раскрыл, кто заразился. Ранее команда уже была переведена на индивидуальные тренировки, чтобы минимизировать риск заражения.

«Результат первой серии проверок налицо. 23 человека получили отрицательный результат, еще у одного игрока — положительный», — говорится в сообщении.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется