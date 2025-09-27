Футбол
27 сентября, 18:33

«Байер» обыграл «Санкт-Паули» в бундеслиге

Руслан Минаев

«Байер» на выезде победил «Санкт-Паули» в матче 5-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У гостей голы забили Эдмонд Тапсоба и Эрнест Поку. У хозяев отличился Хауке Валь.

«Байер» набрал 8 очков и занимает 4-е место в таблице бундеслиги. «Санкт-Паули» (7) — на 6-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 5-й тур.
27 сентября, 16:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
1:2
Байер

В параллельном матче «Хайденхайм» дома победил «Аугсбург» — 2:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 5-й тур.
27 сентября, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
2:1
Аугсбург
