27 сентября, 18:25

Дортмундская «Боруссия» победила «Майнц», Брандт сделал два голевых паса

Руслан Минаев

«Боруссия» из Дортмунда на выезде победила «Майнц» в матче 5-го тура бундеслиги — 2:0.

Голы забили Карим Адейеми и Даниэль Свенссон. Два результативных паса на счету Юлиана Брандта.

«Боруссия» набрала 13 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. «Майнц» с 4 очками — 13-й.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 5-й тур.
27 сентября, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
0:2
Боруссия Д

В параллельном матче «Лейпциг» в гостях победил «Вольфсбург» — 1:0. Гол на счету Йоана Бакайоко.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 5-й тур.
27 сентября, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
0:1
РБ Лейпциг

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Майнц
«Санкт-Паули» — «Байер»: трансляция матча чемпионата Германии онлайн

«Байер» обыграл «Санкт-Паули» в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
2
 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
3
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
4
 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
5
 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
6
 Байер 5 2 2 1 10-8 8
7
 Хоффенхайм 5 2 1 2 9-11 7
8
 Кельн 5 2 1 2 10-9 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
10
 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
11
 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
12
 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
13
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
14
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
15
 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
16
 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
17
 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 - : -
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 - : -
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 - : -
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 - : -
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 10
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 4
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 3
Рицу Доан

Рицу Доан

Айнтрахт Ф

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 3 1 1
Вся статистика

