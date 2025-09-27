Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

27 сентября, 21:32

«Айнтрахт» победил гладбахскую «Боруссию» в матче с десятью голами

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Айнтрахт» в гостях обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 5-го тура немецкой бундеслиги — 6:4.

По ходу встречи «Айнтрахт» вел со счетом 6:0, но затем пропустил четыре мяча в последние 20 минут концовке. Дубль у гостей оформил Робин Кох. По голу забили Ансгар Кнауфф, Йонатан Буркардт, Фарес Шаиби и Джан Узун.

У хозяев отличились Йенс Кастроп, Харис Табакович и Янник Энгельхардт и Грант-Леон Ранос.

«Айнтрахт» (9 очков) поднялся на четвертое место в бундеслиге. «Боруссия» (2) продлила серию без побед до 5 матчей и замыкает турнирную таблицу.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 5-й тур.
27 сентября, 19:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
4:6
Айнтрахт Ф
Источник: Таблица бундеслиги
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    Вот вроде и получили 6 штук. Хвалить-то как-то и не за что. Но в характере пацанам точно не откажешь.

    28.09.2025

  • Иньес Андреста

    Вот что смотреть надо было,а не отсутствие Реала на поле во втором тайме.

    27.09.2025

  • (Точный счёт Матчей)

    (Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам!

    27.09.2025

    • «Байер» обыграл «Санкт-Паули» в бундеслиге

    Игроки «Байера» Андрих и Шик травмировались в матче с «Санкт-Паули»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
    2
    		 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
    3
    		 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
    4
    		 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
    5
    		 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
    6
    		 Байер 5 2 2 1 10-8 8
    7
    		 Хоффенхайм 5 2 1 2 9-11 7
    8
    		 Кельн 5 2 1 2 10-9 7
    9
    		 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
    10
    		 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
    11
    		 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
    12
    		 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
    13
    		 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
    14
    		 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
    15
    		 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
    16
    		 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
    17
    		 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
    18
    		 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    3.10 21:30
    Хоффенхайм – Кельн
    		 - : -
    4.10 16:30
    Аугсбург – Вольфсбург
    		 - : -
    4.10 16:30
    Байер – Унион Б
    		 - : -
    4.10 16:30
    Боруссия Д – РБ Лейпциг
    		 - : -
    4.10 16:30
    Вердер – Ст-Паули
    		 - : -
    4.10 19:30
    Айнтрахт Ф – Бавария
    		 - : -
    5.10 16:30
    Штутгарт – Хайденхайм
    		 - : -
    5.10 18:30
    Гамбург – Майнц
    		 - : -
    5.10 20:30
    Боруссия М – Фрайбург
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн

    Гарри Кейн

    Бавария

    		 10
    Джан Узун

    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Серу Гирасси

    Серу Гирасси

    Боруссия Д

    		 4
    П
    Андрей Илич

    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Луис Диас

    Луис Диас

    Бавария

    		 3
    Рицу Доан

    Рицу Доан

    Айнтрахт Ф

    		 3
    И К Ж
    Фабиу Виейра

    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 3 1 1
    Йохан Манзамби

    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 3 1 1
    Пауль Небель

    Пауль Небель

    Майнц

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости