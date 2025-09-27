«Айнтрахт» победил гладбахскую «Боруссию» в матче с десятью голами
«Айнтрахт» в гостях обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 5-го тура немецкой бундеслиги — 6:4.
По ходу встречи «Айнтрахт» вел со счетом 6:0, но затем пропустил четыре мяча в последние 20 минут концовке. Дубль у гостей оформил Робин Кох. По голу забили Ансгар Кнауфф, Йонатан Буркардт, Фарес Шаиби и Джан Узун.
У хозяев отличились Йенс Кастроп, Харис Табакович и Янник Энгельхардт и Грант-Леон Ранос.
«Айнтрахт» (9 очков) поднялся на четвертое место в бундеслиге. «Боруссия» (2) продлила серию без побед до 5 матчей и замыкает турнирную таблицу.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|5
|0
|0
|22-3
|15
|
2
|Боруссия Д
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
|
3
|РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|7-7
|12
|
4
|Айнтрахт Ф
|5
|3
|0
|2
|17-13
|9
|
5
|Штутгарт
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
6
|Байер
|5
|2
|2
|1
|10-8
|8
|
7
|Хоффенхайм
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
8
|Кельн
|5
|2
|1
|2
|10-9
|7
|
9
|Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
10
|Ст-Паули
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
11
|Унион Б
|5
|2
|1
|2
|8-11
|7
|
12
|Вольфсбург
|5
|1
|2
|2
|7-7
|5
|
13
|Гамбург
|5
|1
|2
|2
|2-8
|5
|
14
|Майнц
|5
|1
|1
|3
|5-6
|4
|
15
|Вердер
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
16
|Хайденхайм
|5
|1
|0
|4
|4-10
|3
|
17
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|8-12
|3
|
18
|Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|5-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|- : -
|4.10
|16:30
|
Аугсбург – Вольфсбург
|- : -
|4.10
|16:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|4.10
|16:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|- : -
|4.10
|16:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
|4.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|5.10
|16:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|5.10
|18:30
|
Гамбург – Майнц
|- : -
|5.10
|20:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|10
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|4
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Луис Диас
Бавария
|3
|
|
Рицу Доан
Айнтрахт Ф
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|3
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Пауль Небель
Майнц
|3
|1
|1
Новости