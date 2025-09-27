«Айнтрахт» победил гладбахскую «Боруссию» в матче с десятью голами

«Айнтрахт» в гостях обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 5-го тура немецкой бундеслиги — 6:4.

По ходу встречи «Айнтрахт» вел со счетом 6:0, но затем пропустил четыре мяча в последние 20 минут концовке. Дубль у гостей оформил Робин Кох. По голу забили Ансгар Кнауфф, Йонатан Буркардт, Фарес Шаиби и Джан Узун.

У хозяев отличились Йенс Кастроп, Харис Табакович и Янник Энгельхардт и Грант-Леон Ранос.

«Айнтрахт» (9 очков) поднялся на четвертое место в бундеслиге. «Боруссия» (2) продлила серию без побед до 5 матчей и замыкает турнирную таблицу.