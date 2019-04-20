Нико Ковач: "Вердер" набрал очень хорошую форму. Но и "Бавария" в последних матчах играла хорошо"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач накануне матча 30-го тура чемпионата Германии с "Вердером" отметил, что мюнхенцам стоит сосредоточиться на этом матче. Команды в ближайшее время проведут две игры: в субботу в рамках бундеслиги, а в среду, 25 апреля, в 1/2 финала Кубка Германии.

– Мы должны сосредоточиться на первом матче, – приводит пресс-служба клуба слова Ковача. – Мы хотим непременно одержать победу. Мы будем играть против соперника, набравшего очень хорошую форму. В этом году они не проиграли еще ни одного матча. В данный момент дела идут очень хорошо. Мы очень хорошо играли в последних матчах, забили много голов и мало пропустили. В данный момент команда чувствует себя очень хорошо.

"Бавария" после 29 туров набрала 67 очков и занимает первое место турнирной таблицы бундеслиги, "Вердер", в активе которого 47 очков, на седьмой строчке. Матч пройдет 20 апреля в Мюнхене. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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