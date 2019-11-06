Источник: Моуринью интересна работа в «Баварии»

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в работе в «Баварии». Об этом рассказал один из друзей португальского специалиста.

— Жозе хотел бы ненадолго приехать в «Баварию», — цитирует друга Моуринью Sky Sports. — Он очень внимательно следил за матчами команды и хотел бы поработать с такими специалистами, как Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хенесс. Жозе готов.

Ранее сообщалось, что «Реал» пригласит Моуринью, если Зинедин Зидан покинет клуб.