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Источник: Моуринью интересна работа в «Баварии»

20:15
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Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в работе в «Баварии». Об этом рассказал один из друзей португальского специалиста.

— Жозе хотел бы ненадолго приехать в «Баварию», — цитирует друга Моуринью Sky Sports. —  Он очень внимательно следил за матчами команды и хотел бы поработать с такими специалистами, как Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хенесс. Жозе готов.

Ранее сообщалось, что «Реал» пригласит Моуринью, если Зинедин Зидан покинет клуб.

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