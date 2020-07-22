Хаверц хочет, чтобы «Байер» отпустил его в «Челси»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц хочет покинуть команду, сообщает Sport Bild. Когда начнутся тренировки, игрок планирует поговорить с руководством клуба, чтобы ему позволили перейти в «Челси».

Ранее сообщалось, что за «Челси» и Хаверц согласовали условия контракта. За 21-летнего немца лондонский клуб готов выложить 70 миллионов фунтов стерлингов. «Байер» хочет 90 миллионов, но может снизить стоимость.

В минувшем сезоне Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач.