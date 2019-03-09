Гол Эльведи принес "Боруссии" победу над "Майнцем"

"Боруссия" Менхенгладбах обыграла "Майнц" в матче 25-го тура чемпионата Германии - 1:0. Единственный гол встречи забил Нико Эльведи.

"Боруссия" набрала 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Майнц", в активе которого 30 очков, упал на 13-ю строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

25-й тур

"Майнц" - "Боруссия М" - 0:1 (0:0)

Гол: Эльведи, 63.

"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Кунде, 85), Куэйсон, Озтунали (Онисиво, 71), Гбамен, Уджа (Матета, 55), Боэтиус.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Янчке, Эльведи, Джонсон, Штробль, Хофманн (Крамер, 89), Закария, Штиндль, Азар (Херрманн, 69), Плеа (Ланг, 90+1).

Предупреждения: Боэтиус, 81. Гбамен, 84.

Судья: Шмидт (Германия).

9 марта. Майнц. Стадион "Opel Arena".

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