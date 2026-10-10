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Бавария пропустила от Аугсбурга на 8 секунде самый быстрый гол в истории Бундеслиги

«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги после «привоза» Нойера

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

«Бавария» в матче с «Аугсбургом» в 5-м туре Бундеслиги пропустила самый быстрый гол в истории чемпионата Германии, сообщает Opta Sports.

В начале встречи «Бавария» разыграла мяч с центра поля и отдала его на вратаря Мануэля Нойера, после ошибки которого мяч перехватил Робин Фелльхауэр и открыл счет уже на 8-й секунде.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 5-й тур.
10 октября, 16:30. ВВК Арена (Аугсбург)
Аугсбург
Бавария

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ФК Аугсбург
ФК Бавария
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В «Реале» считают, что Олисе подпишет новый контракт «Баварией»
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 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 5 4 1 0 11-4 13
2
 Бавария 4 3 1 0 14-2 10
3
 Фрайбург 4 3 1 0 12-3 10
4
 Вердер 5 2 2 1 10-10 8
5
 Аугсбург 4 2 1 1 11-6 7
6
 Байер 4 2 1 1 10-5 7
7
 Майнц 4 2 1 1 10-6 7
8
 Эльферсберг 4 2 1 1 8-7 7
9
 РБ Лейпциг 4 2 0 2 9-5 6
10
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 9-10 5
11
 Шальке 4 1 2 1 3-4 5
12
 Падерборн 4 1 1 2 3-5 4
13
 Кельн 4 1 1 2 6-9 4
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 7-10 3
15
 Штутгарт 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гамбург 4 1 0 3 2-13 3
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 Унион Б 4 0 1 3 4-17 1
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9.10 21:30 Боруссия Д – Вердер 2 : 2
10.10 16:30 Аугсбург – Бавария - : -
10.10 16:30 Хоффенхайм – Гамбург - : -
10.10 16:30 Майнц – Байер - : -
10.10 16:30 Падерборн – Штутгарт - : -
10.10 16:30 Унион Б – Эльферсберг - : -
10.10 19:30 РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф - : -
11.10 16:30 Кельн – Боруссия М - : -
11.10 18:30 Фрайбург – Шальке - : -
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П
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