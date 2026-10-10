«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги после «привоза» Нойера
«Бавария» в матче с «Аугсбургом» в 5-м туре Бундеслиги пропустила самый быстрый гол в истории чемпионата Германии, сообщает Opta Sports.
В начале встречи «Бавария» разыграла мяч с центра поля и отдала его на вратаря Мануэля Нойера, после ошибки которого мяч перехватил Робин Фелльхауэр и открыл счет уже на 8-й секунде.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|5
|4
|1
|0
|11-4
|13
|
2
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|14-2
|10
|
3
|Фрайбург
|4
|3
|1
|0
|12-3
|10
|
4
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|
5
|Аугсбург
|4
|2
|1
|1
|11-6
|7
|
6
|Байер
|4
|2
|1
|1
|10-5
|7
|
7
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|10-6
|7
|
8
|Эльферсберг
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|
9
|РБ Лейпциг
|4
|2
|0
|2
|9-5
|6
|
10
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|2
|1
|9-10
|5
|
11
|Шальке
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Падерборн
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
13
|Кельн
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|
14
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
15
|Штутгарт
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гамбург
|4
|1
|0
|3
|2-13
|3
|
17
|Унион Б
|4
|0
|1
|3
|4-17
|1
|
18
|Боруссия М
|4
|0
|0
|4
|6-16
|0
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.10
|21:30
|Боруссия Д – Вердер
|2 : 2
|10.10
|16:30
|Аугсбург – Бавария
|- : -
|10.10
|16:30
|Хоффенхайм – Гамбург
|- : -
|10.10
|16:30
|Майнц – Байер
|- : -
|10.10
|16:30
|Падерборн – Штутгарт
|- : -
|10.10
|16:30
|Унион Б – Эльферсберг
|- : -
|10.10
|19:30
|РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.10
|16:30
|Кельн – Боруссия М
|- : -
|11.10
|18:30
|Фрайбург – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Патрик Шик
Байер
|5
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|4
|
|
Юнес Эбнуталиб
Айнтрахт Ф
|4
|П
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|4
|
|
Маттиас Гинтер
Фрайбург
|3
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|2
|1
|0
|
|
Фернандес Бернарду
Хоффенхайм
|2
|0
|0
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