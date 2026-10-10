«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги после «привоза» Нойера

«Бавария» в матче с «Аугсбургом» в 5-м туре Бундеслиги пропустила самый быстрый гол в истории чемпионата Германии, сообщает Opta Sports.

В начале встречи «Бавария» разыграла мяч с центра поля и отдала его на вратаря Мануэля Нойера, после ошибки которого мяч перехватил Робин Фелльхауэр и открыл счет уже на 8-й секунде.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 5-й тур.

10 октября, 16:30. ВВК Арена (Аугсбург)

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