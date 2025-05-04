Форвард «Баварии» Мюллер: «Я чувствую себя чемпионом, но мы все еще не завоевали титул»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на то, что команда не смогла обеспечить себе чемпионство в 32-м туре бундеслиги.

В субботу мюнхенцы на выезде сыграли вничью с «Лейпцигом» (3:3). В случае победы в этом матче «Бавария» стала бы чемпионом Германии-2024/25.

«Странные ощущения из-за этого гола, благодаря которому «Лейпциг» сравнял счет. Я чувствую себя чемпионом, но мы все еще не завоевали титул. Это «промежуточное состояние». Мы разберемся в своих чувствах, а затем проясним ситуацию на следующей неделе. Команда показала, на что способна. Клуб также может гордиться своими игроками», — приводит Goal слова Мюллера.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 76 очками. На второй позиции располагается «Байер», у которого 67 баллов после 31 тура.