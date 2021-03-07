Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Ройс считает, что «Боруссия» начала играть слишком пассивно после голов Холанна

03:01
Теги:

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:4).

«Мы хорошо начали, вели 2:0, но затем мы стали играть слишком пассивно, — цитирует Ройса официальный сайт «Баварии» 7 марта. — У нас больше не было этих ситуаций прессинга, поскольку мы начали стоять слишком глубоко. В игровом плане нам не доставало глубины, мы слишком мало владели мячом. Но на протяжении долгого времени мы сохраняли интригу».

По ходу матча «Бавария» уступала со счетом 0:2. Хет-трик в составе победителей сделал Роберт Левандовски.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2021/03/stimmen-zum-bundesliga-spiel-des-fc-bayern-gegen-borussia-dortmund

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир