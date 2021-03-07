Ройс считает, что «Боруссия» начала играть слишком пассивно после голов Холанна
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:4).
«Мы хорошо начали, вели 2:0, но затем мы стали играть слишком пассивно, — цитирует Ройса официальный сайт «Баварии» 7 марта. — У нас больше не было этих ситуаций прессинга, поскольку мы начали стоять слишком глубоко. В игровом плане нам не доставало глубины, мы слишком мало владели мячом. Но на протяжении долгого времени мы сохраняли интригу».
По ходу матча «Бавария» уступала со счетом 0:2. Хет-трик в составе победителей сделал Роберт Левандовски.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/03/stimmen-zum-bundesliga-spiel-des-fc-bayern-gegen-borussia-dortmund
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