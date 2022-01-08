«Боруссия» разработает дизайн формы на сезон-2023/24 вместе с болельщиками
«Боруссия» разработает дизайна домашней формы команды на сезон-2023/24 вместе с болельщиками.
Дортмундский клуб предложила болельщикам отправлять эскизы формы до 6 февраля 2022 года. После этого жюри выберет девять лучших вариантов, из которых болельщики до 18 марта выберут наиболее понравившийся дизайн.
«Мы хотим разработать дизайн формы вместе с вами, — говорится в сообщении клуба. — Наша форма объединяет нас как в хорошие времена, так и в плохие. Поэтому мы хотим собрать ваши идеи: хоть нарисованные, хоть 3D-анимированные, хоть с картофельным принтом — неважно!»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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