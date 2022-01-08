Толиссо вернулся к тренировкам с «Баварией» после ковида
Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
Толиссо полностью восстановился и вернулся к тренировкам с командой. Сообщается, что негативные тесты также сдали Омар Ричардс и Кингсли Коман. Все трое сдали положительные тесты 1 января.
Ближайший матч команды состоится 15 января. «Бавария» сыграет с «Кельном» в 19-м туре чемпионата Германии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/en/news/2022/01/three-back-in-training-bayern-quickly-move-on
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