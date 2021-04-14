Бобич может стать спортивным директором «Герты», в «Айнтрахте» его должен сменить Рангник

«Герта» намерена пригласить на пост спортивного директора клуба Фреди Бобича из «Айнтрахта». В клубе из Франкфурта-на-Майне его может сменить Ральф Рангник, сообщает в Twitter 14 апреля инсайдер Николо Скира.

62-летний специалист, в прошлом тренировавший «Лейпциг», на выходных побывал в Москве, где посетил матч 25-го тура Тикньофф РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (2:0).

Рангника также рассматривают в Немецком футбольном союзе в качестве преемника Йоахима Лева в должности главного тренера сборной Германии.