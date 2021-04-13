«Айнтрахт» может утвердить Рангника в двух должностях

В «Айнтрахте» намерены предпринять конкретные шаги для того, что договориться с Ральфом Рангником о его работе в качестве главного тренера команды и спортивного директора клуба, пишет в Twitter журналист Sky Макс Билефельд.

Нынешний главный тренер франкфуртского клуба Адольф Хюттер в новом сезоне перейдет в «Боруссию».

«Айнтрахт» близок к выходу в Лигу чемпионов. Для клуба это будет только второе участие в ЛЧ.

Напомним, в минувшие выходные 62-летний специалист находился с визитом в Москве, где посетил матч 25 тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0).