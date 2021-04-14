Тренер «Лейпцига» Нагельсманн опроверг информацию о переговорах с «Баварией»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн заявил, что не ведет переговоры с «Баварией» по поводу назначения на пост главного тренера.

«Переговоров с «Баварией» не было и не ведется. Я понятия не имею, откуда появилась эта информация. Я не разговаривал c «Баварией», потому что обсуждать нечего. У меня контракт с «Лейпцигом» до 2023 года», - приводит слова Нагельсмана sport.sky.de.

Ранее бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0) заявил, что главный тренер Ханс-Дитер Флик покинет команду в конце сезона и возглавит сборную Германии, а ему на замену пригласят Нагельсманна.

В текущем сезоне «Лепциг» идет на втором месте в чемпионате Германии после 28 игр. Команда отстает от лидирующей «Баварии» на 5 очков.