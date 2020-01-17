«Байер» продлил контракт с главным тренером Босом до 2022 года

«Байер» продлил контракт с главным тренером Петером Босом. Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

? Peter Bosz has extended his contract with Bayer 04 until 2022! ? pic.twitter.com/ENbenKW6cQ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 17, 2020

Помощник голландского специалиста Хендри Крюзен и тренер по физподготовке Терри Питерс также продлили контракты на тот же срок.

Бос возглавил леверкузенскую команду в январе 2019 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон на четвертом месте в бундеслиге и вышла в Лигу чемпионов, где клуб занял третье место в группе D.

В нынешнем сезоне «Байер» идет на 6-м месте, набрав 28 очков.