«Бавария» закрыла сделку по трансферу защитника «Аякса» Мазрауи
«Бавария» согласовала с защитником «Аякса» Нуссаиром Мазрауи все условия сделки по переходу, сообщает Bild.
По данным источника, футболист прошел медосмотр и присоединится к мюнхенскому клубу по окончании сезона. Зарплата футболитса в немецком клубе составит около 8 миллионов евро в год. Ожидаентся, что о трансфере объявят в ближайшие дни.
В этом сезоне защитник участвовал в 33 матчах во всех турнирах за «Аякс», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|
3
|Байер
|32
|17
|7
|8
|74-44
|58
|
4
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|32
|16
|6
|10
|67-36
|54
|
6
|Кельн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|
7
|Унион Б
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|
8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|
10
|Боруссия М
|32
|11
|8
|13
|48-59
|41
|
11
|Айнтрахт Ф
|32
|10
|10
|12
|42-46
|40
|
12
|Бохум
|32
|11
|6
|15
|34-48
|39
|
13
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|32
|5
|12
|15
|25-50
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.05
|21:30
|
Бохум – Арминия
|- : -
|7.05
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия Д
|- : -
|7.05
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|7.05
|16:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|7.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|7.05
|19:30
|
Герта – Майнц
|- : -
|8.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|8.05
|18:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|8.05
|20:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|22
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|26
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6
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