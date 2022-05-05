«Бавария» закрыла сделку по трансферу защитника «Аякса» Мазрауи

«Бавария» согласовала с защитником «Аякса» Нуссаиром Мазрауи все условия сделки по переходу, сообщает Bild.

По данным источника, футболист прошел медосмотр и присоединится к мюнхенскому клубу по окончании сезона. Зарплата футболитса в немецком клубе составит около 8 миллионов евро в год. Ожидаентся, что о трансфере объявят в ближайшие дни.

В этом сезоне защитник участвовал в 33 матчах во всех турнирах за «Аякс», забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.