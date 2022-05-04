«Байер» может усилиться форвардом «ПСЖ» в летнее трансферное окно

«Байер» может подписать форварда «ПСЖ» Жуниора Дина-Эбимбе, сообщает RMC Sport.

По информации источника, клуб из Леверкузена готовит предложение по 21-летнему французу. «Байер» хотел купить футболиста еще зимой, но тогда сделка сорвалась.

Сам Дина-Эбимбе, контракт которого с «ПСЖ» действует до конца июня 2023 года, не хочет продлевать соглашение и рассматривает возможность смены клуба. Парижане готовы продать нападающего, но при этом намерены выручить за него как можно больше денег.

В сезоне-2021/22 Дина-Эбимбе отдал 1 результативную передачу в 14 матчах за «ПСЖ».