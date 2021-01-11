Алаба заявил, что неопределенность вокруг будущего в «Баварии» не отразилась на его игре

Защитник «Баварии» Давид Алаба заявил, что неопределенность по поводу его будущего в клубе не влияет на его игру.

«Эта ситуация никак не отражается на моей игре. Думаю, я неплохо играю в этом сезоне. По сравнению с прошлым годом мой стиль изменился. Не раз говорил, что сейчас меня интересует только успешный сезон с «Баварией», — цитирует Алабу твиттер Bayern & Germany.

Контракт 28-летнего австрийца с клубом истекает летом 2021 года. Футболист ведет переговоры с мадридским «Реалом». В этом сезоне защитник провел 20 матчей за «Баварию», отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.