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Сегодня, 21:39

Семак оценил дубль и две передачи Соболева в матче с «Войводиной»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего своей команды Александра Соболева в товарищеском матче с «Войводиной» (4:1).

В составе петербуржцев Александр Соболев оформил дубль и сделал две результативные передачи, еще по голу забили Густаво Мантуан и Лусиано. У сербской команды мяч на счету Джордже Црномарковича.

— Для Соболева такой матч — показатель. По сегодняшней игре он смотрелся хорошо. Для его уверенности важны забитые мячи и голевые передачи. Будем надеяться, что и в официальных матчах он также будет проявлять себя, помогать команде. Все для этого у него есть, — сказал Семак.

В следующем матче «Зенит» в рамках 12-го тура РПЛ сыграет 18 октября на выезде с «Акроном».

Александр Соболев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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