Вьештица: «Только игрой и самоотдачей Соболев привлечет внимание фанатов»
Помощник главного тренера «Войводины» Милан Вьештица в комментарии для «СЭ» повел итоги товарищеского матча против «Зенита» (1:4).
— «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов?
— Думаю, что да.
— Кого бы ты выделил в «Зените»?
— Я бы не стал никого выделять. Игроки, которые выходят в старте и те, кто выходят на замену, они плюс-минус одного уровня. Очень хорошая команда.
— Тебе кто конкретно понравился. Может быть, Соболев?
— Меня ребята спросили, давно ли он в «Зените». Я говорю: нет, он перешел из одного клуба (Смеется.). Это громкое приобретение. Соболева знаю, он в «Спартаке» хорошую игру показывал. Надеемся, что здесь будет еще лучше.
— Соболева не очень хорошо приняли болельщики. Это пройдет?
— У нас тоже есть «Црвена звезда» и «Партизан»... Не буду говорить. Конечно, это трудно. Только игрой и самоотдачей он привлечет внимание.