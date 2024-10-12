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12 октября, 23:40

Вьештица: «Только игрой и самоотдачей Соболев привлечет внимание фанатов»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Помощник главного тренера «Войводины» Милан Вьештица в комментарии для «СЭ» повел итоги товарищеского матча против «Зенита» (1:4).

— «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов?

— Думаю, что да.

— Кого бы ты выделил в «Зените»?

— Я бы не стал никого выделять. Игроки, которые выходят в старте и те, кто выходят на замену, они плюс-минус одного уровня. Очень хорошая команда.

— Тебе кто конкретно понравился. Может быть, Соболев?

— Меня ребята спросили, давно ли он в «Зените». Я говорю: нет, он перешел из одного клуба (Смеется.). Это громкое приобретение. Соболева знаю, он в «Спартаке» хорошую игру показывал. Надеемся, что здесь будет еще лучше.

— Соболева не очень хорошо приняли болельщики. Это пройдет?

— У нас тоже есть «Црвена звезда» и «Партизан»... Не буду говорить. Конечно, это трудно. Только игрой и самоотдачей он привлечет внимание.

ФК Войводина
ФК Зенит
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