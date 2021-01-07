«Голо сделал голо». Французские СМИ восхищаются Головиным

Что говорит зарубежная пресса после блистательной игры полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Лорьяном» (5:2).

L'Equipe: «Головин больше не мог тратить время»

L'Equipe.

«Поначалу это был всего лишь рядовой инцидент. Деталь, о которой суждено было забыть. Александр Головин должен был заменить Желсона Мартинша на 61-й минуте, но резервный судья не позволил атакующему полузащитнику «Монако» выйти вовремя. Головин уже приготовился сделать первый шаг на газон, но судья указал ему на гетры — россиянину пришлось заново перевязать тейпы на них. Он отправился на скамейку, чтобы привести амуницию в должный вид.

Головин получил травму бедра 30 августа в Меце. Он покинул поле в слезах, хотя еще не знал, что ждать возвращения придется более четырех месяцев. Но тут его заставили подождать еще несколько минут. Он быстро зафиксировал гетры и снова встал у бровки, надеясь, что следующая пауза наступит как можно быстрее. «Монако» заработал угловой, и Головин наконец-то выбежал на поле. Сидибе собирался исполнить стандарт. «Я увидел, как он выходит на поле и никто из соперников его не встречает, — вспомнил эпизод после матча полузащитник Софьян Диоп. — Тут же я крикнул Сидибе: «Сыграй на Голо!» И Голо сделал голо, произошло чудо!»

RMC Sport: «Рекордный гол»

RMC Sport.

«Александр Головин отличился через 10 секунд после появления на поле в матче с «Лорьяном» (5:2). Россиянин был награжден блестящим голом, выстрелив из-за пределов штрафной. Это оказался самый быстрый мяч, забитый вышедшим на замену игроком в лиге, с 2007 года. По данным Opta, больше 13 лет никто так скоро не забивал гол в лиге 1 — с 20 октября 2007 года. Тогда Иренеуш Елень из «Осера» тоже забил спустя 10 секунд после выхода на замену в матче с «Лорьяном».

10 — Aleksandr Golovin has scored 10 seconds after coming off the bench, the fastest goal for a substitute in Ligue 1 since 20 October 2007 (Ireneusz Jelen against... Lorient). Flash ??. #FCLASM pic.twitter.com/hwYMHu3q4p — OptaJean (@OptaJean) January 6, 2021

Гол российского полузащитника оживил матч: «Монако» забил три мяча в течение первых 15 минут после выхода Головина. «Это лучшая замена в моей карьере», — улыбался Нико Ковач на пресс-конференции после встречи.

Monaco Tribune: «Какую роль в команде теперь будет играть Головин?»

Monaco Tribune.

«Его возвращения с нетерпением ждали и болельщики, и тренеры «Монако». Головин снова надел футболку после четырех месяцев отсутствия на поле. Но какое место российский полузащитник займет в тактической расстановке Нико Ковача?

С начала сезона Головин провел всего два матча. Бывший игрок ЦСКА наблюдал, как в его отсутствие раскрываются товарищи по команде, в том числе 20-летний Софьян Диоп, блестяще показавший себя в новой расстановке 4-4-2. Стремительный взлет молодого французского хавбека позволил Ковачу не форсировать возвращение Головина в состав. Российский полузащитник действовал в расстановке 4-3-3, но не играл за команду с тех пор, как она переключилась на 4-4-2. И, кажется, эта расстановка не подходит ему.

«Я очень рад, что Александр вернулся в общую группу, — отмечал Ковач. — Где я буду его использовать? Мне кажется, что Головину больше всего подходит роль «десятки», а не нападающего. В схеме с двумя форвардами у нас есть Бен Йеддер и Фолланд». По словам тренера, Головин будет соперничать с Бен Йеддером и Фолландом, а не с Диопом. Однако дуэт Бен Йеддер — Фолланд тащит «Монако» весь сезон. Решение Ковача освободить Диопа от конкуренции с Головиным говорит о доверии тренера к молодому французскому полузащитнику".