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Виейра выступил против появления Бен Арфа в «Ницце»

17:17
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Бывший нападающий «ПСЖ» Атем Бен Арфа провел переговоры с руководством «Ниццы». Однако главный тренер команды Патрик Виейра выступил против приглашения 32-летнего француза, который находится в статусе свободного агента.

— Мы обсуждали его кандидатуру с президентом, — цитирует Виейра L'Equipe. — Это талантливый футболист. Но он не вписывается в систему развития нашей команды.

В прошлом сезоне Бен Арфа провел 37 матчей и забил 9 голов в составе «Ренна» во всех турнирах.

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