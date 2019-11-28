Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Франция

Виейра может уйти из «Ниццы» в «Интер Майами»

28 ноября 2019, 14:52

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра может в следующем году новичка MLS «Интер Майами», утверждает The Telegraph. В кандидатуре специалиста заинтересован совладелец клуба, экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

«Интер Майами» готов выплатить «Ницце» компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Помимо Виейра, должность могут занять главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Марсело Гальярдо из «Ривер Плейта».

Ранее Виейра уже работал в MLS, возглавляя «Нью-Йорк Сити».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир