Виейра может уйти из «Ниццы» в «Интер Майами»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра может в следующем году новичка MLS «Интер Майами», утверждает The Telegraph. В кандидатуре специалиста заинтересован совладелец клуба, экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

«Интер Майами» готов выплатить «Ницце» компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Помимо Виейра, должность могут занять главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Марсело Гальярдо из «Ривер Плейта».

Ранее Виейра уже работал в MLS, возглавляя «Нью-Йорк Сити».