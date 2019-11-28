Виейра может уйти из «Ниццы» в «Интер Майами»
28 ноября 2019, 14:52
Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра может в следующем году новичка MLS «Интер Майами», утверждает The Telegraph. В кандидатуре специалиста заинтересован совладелец клуба, экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.
«Интер Майами» готов выплатить «Ницце» компенсацию за досрочное расторжение контракта.
Помимо Виейра, должность могут занять главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Марсело Гальярдо из «Ривер Плейта».
Ранее Виейра уже работал в MLS, возглавляя «Нью-Йорк Сити».
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