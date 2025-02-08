Тренер «Монако» Хюттер — о поражении от «ПСЖ»: «Они сейчас находятся на другом уровне»

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер подвел итоги матча против «ПСЖ» (1:4) в 21-м туре французской лиги 1.

«После поражения всегда наступает разочарование. Мы проиграли матч в первом тайме, упустив слишком много возможностей. Они показали, насколько они сильны. 4:1 — это факт. За пять минут мы пропустили два гола, владели мячом, но допустили слишком много ошибок. «ПСЖ» сейчас находится на другом уровне. Желаю им удачи в Лиге чемпионов. Луис Энрике — невероятный тренер», — приводит слова Хюттера RMC Sport.

«ПСЖ» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Монако» идет на 3-й строчке — 37 очков.