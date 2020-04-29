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«Супергерой». 95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса

21:53
Прабабушка Фабрегаса. Фото Instagram
Прабабушка Фабрегаса. Фото Instagram
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, что его 95-летняя прабабушка вылечилась от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram.

— Ей 95 лет, и она победила коронавирус! — рассказал испанец. -Моя прабабушка — супергерой, но ничего не было бы возможно без медсестер и врачей, которые помогают всем этим людям. Большое спасибо каждому из них. Испытываю уважение за то, что они делают днем и ночью.

У многих жильцов дома престарелых, где находится его прабабушка, выявили коронавирус.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 188 596 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 225 615 человек умерли, выздоровели — 986 622.

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