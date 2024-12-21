«Гавр» уступил клубу из четвертого дивизиона в Кубке Франции, Кузяев отыграл 81 минуту

«Гавр» на выезде уступил «Стад Бриошен» в третьем раунде Кубка Франции — 0:1.

Гол на 80-й минуте забил Стан Жанно.

Российский хавбек «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. Полузащитник заработал желтую карточку.

«Стад Бриошен», представляющий четвертый дивизион чемпионатов Франции, вышел в 1/16 финала и узнает своего соперника после жеребьевки.