Головин пропустит матч Кубка Франции по медицинским показаниям
Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч 1/32 финала Кубка Франции против клуба «Юнион Сен-Жан», сообщает пресс-служба монегасков.
Игра состоится 22 декабря, начало — в 16:45 по московскому времени. Главный тренер команды Ади Хюттер решил не использовать россиянина в связи с медицинскими показаниями.
Ранее Головин был признан лучшим российским игроком 2024 года по версии «СЭ».
В текущем сезоне на счету 28-летнего полузащитника 2 гола и голевая передача за 19 матчей во всех турнирах.
Источник: ФК Монако
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|3
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|30
|
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|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
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|15
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|6
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|
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|4
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|3
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|
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|2
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|
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|4
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|25-27
|17
|
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|15
|3
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|7
|17-24
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|
15
|Анже
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
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|11-29
|12
|
18
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|15
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|18.12
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|2 : 4
|3.01
|23:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|4.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|- : -
|4.01
|21:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|4.01
|23:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|5.01
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|5.01
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|5.01
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|
Марсель – Гавр
|- : -
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|Г
|
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Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|
|
Людовик Блас
Ренн
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
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|1
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|
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|1
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