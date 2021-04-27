Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Неймар — о новом контракте с «ПСЖ»: «Вопрос почти улажен»

20:36
Неймар. Фото Twitter
Неймар. Фото Twitter
Теги:

Форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что обсуждает продление контракта с клубом.

«Мы с «ПСЖ» ведем переговоры. Давления нет, вопрос почти улажен.

Я не чувствую напряжения. Я тут по-настоящему счастлив", — сказал бразилец RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Неймар будет получать 30 млн евро в год по новому контракту.

В составе парижского клуба 29-летний Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза — обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Лавров заявил о сделанном США предложении обнулить дипломатический конфликт
Видео: Как Соседов оценил заявление Прокловой о изнасиловании
Пятеро мужчин напали на полицейских в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд