Неймар — о новом контракте с «ПСЖ»: «Вопрос почти улажен»
20:36
Форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что обсуждает продление контракта с клубом.
«Мы с «ПСЖ» ведем переговоры. Давления нет, вопрос почти улажен.
Я не чувствую напряжения. Я тут по-настоящему счастлив", — сказал бразилец RMC Sport.
Ранее сообщалось, что Неймар будет получать 30 млн евро в год по новому контракту.
В составе парижского клуба 29-летний Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза — обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.
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