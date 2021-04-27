Форвард «ПСЖ» Неймар заявил, что обсуждает продление контракта с клубом.

«Мы с «ПСЖ» ведем переговоры. Давления нет, вопрос почти улажен.

Я не чувствую напряжения. Я тут по-настоящему счастлив", — сказал бразилец RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Неймар будет получать 30 млн евро в год по новому контракту.

В составе парижского клуба 29-летний Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза — обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.