«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Доннаруммой
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, в ближайшее время руководство парижан проведет новую встречу с представителями 26-летнего итальянца, чтобы попытаться достичь соглашения.
В минувшем сезоне Доннарумма провел 42 матча, в которых пропустил 40 мячей и 13 раз сыграл на ноль. Текущее соглашение с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года.
