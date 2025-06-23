«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Доннаруммой

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшее время руководство парижан проведет новую встречу с представителями 26-летнего итальянца, чтобы попытаться достичь соглашения.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 42 матча, в которых пропустил 40 мячей и 13 раз сыграл на ноль. Текущее соглашение с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года.