23 июня, 01:11

«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Доннаруммой

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшее время руководство парижан проведет новую встречу с представителями 26-летнего итальянца, чтобы попытаться достичь соглашения.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 42 матча, в которых пропустил 40 мячей и 13 раз сыграл на ноль. Текущее соглашение с «ПСЖ» рассчитано до лета 2026 года.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Популярное видео
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
  • Армеец

    Если заключит новое соглашение года на 3,то Моте можно курить баибук и полировать лавку и свой жопэ,как говорят французы!

    24.06.2025

    • «ПСЖ» возобновил переговоры о переходе Забарного

    «Марсель» не активировал опцию выкупа Беннасера у «Милана»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
    2
    		 Лион 6 5 0 1 8-3 15
    3
    		 Марсель 6 4 0 2 12-5 12
    4
    		 Монако 6 4 0 2 14-10 12
    5
    		 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
    6
    		 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
    7
    		 Ланс 6 3 1 2 8-5 10
    8
    		 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
    9
    		 Брест 6 2 1 3 11-11 7
    10
    		 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
    11
    		 Париж 6 2 1 3 10-13 7
    12
    		 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
    13
    		 Лорьян 6 2 1 3 9-14 7
    14
    		 Осер 6 2 0 4 4-8 6
    15
    		 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
    16
    		 Нант 6 1 2 3 5-7 5
    17
    		 Анже 6 1 2 3 3-6 5
    18
    		 Метц 6 0 2 4 5-13 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    3.10 21:45
    Париж – Лорьян
    		 - : -
    4.10 18:00
    Метц – Марсель
    		 - : -
    4.10 20:00
    Брест – Нант
    		 - : -
    4.10 22:05
    Осер – Ланс
    		 - : -
    5.10 16:00
    Лион – Тулуза
    		 - : -
    5.10 18:15
    Гавр – Ренн
    		 - : -
    5.10 18:15
    Монако – Ницца
    		 - : -
    5.10 18:15
    Страсбур – Анже
    		 - : -
    5.10 21:45
    Лилль – ПСЖ
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Ансу Фати

    Ансу Фати

    Монако

    		 3
    Жоау Невеш

    Жоау Невеш

    ПСЖ

    		 3
    Пабло Пажи

    Пабло Пажи

    Лорьян

    		 3
    П
    Ламин Камара

    Ламин Камара

    Монако

    		 3
    Людовик Айорк

    Людовик Айорк

    Брест

    		 3
    Витор Феррейра Витинья

    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 3
    И К Ж
    Садибу Сане

    Садибу Сане

    Метц

    		 3 1 1
    Махди Камара

    Махди Камара

    Ренн

    		 4 1 1
    Отавио

    Отавио

    Париж

    		 4 1 1
    Вся статистика

