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«ПСЖ» предложил Месси более выгодный контракт, чем «Барселона»

23:01
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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«ПСЖ» готов подписать контракт с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, утверждает AS.

В настоящее время форвард сосредоточен на выступлении в Кубке Америки за сборную Аргентины, а его отец Хорхе общается с каталонцами о продолжении сотрудничества. Однако парижане вмешались в переговоры и сделали 34-летнему футболисту предложение, которое с экономической точки зрения превосходит условия, выдвинутые сине-гранатовыми.

«ПСЖ» не будет торопить Месси с принятием решения и готов подождать до конца Кубка Америки.

30 июня у Месси завершился контракт с «Барселоной», футболист стал свободным агентом.

В прошлом сезоне форвард провел 47 матчей, забил 38 мячей и отдал 14 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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