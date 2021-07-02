«Бордо» предварительно исключен из лиги 1, клуб будет оспаривать вердикт

Орган финансового надзора в французском футболе принял предварительное решение перевести «Бордо» в лигу 2, сообщает 2 июля Get French Football News. Ранее стало известно, что такой же вердикт был вынесен в отношении «Анже».

Ранее владелец «Бордо» компания King Street отказалась финансировать клуб и перевела его под защиту коммерческого суда. Приобрести клуб намерен бизнесмен из Люксембурга Жерар Лопез. Он уверен, что клуб добьется пересмотра решения. «Анже» также подал апелляцию на понижение в классе.

В прошлом сезоне «Бордо» занял 12-е место в чемпионате Франции.