«ПСЖ» готов предложить контракт Левандовски. Основным претендентом на игрока остается «Барселона»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски находится в сфере интересов «ПСЖ». Французский клуб готов предложить контракт 33-летнему поляку, утверждает RMC Sport.

Однако основным претендентом на форварда все еще является «Барселона». По данным источника, каталонский клуб предложит «Баварии» за игрока 50 миллионов евро.

Ранее Левандовски открыто заявил о желании покинуть клуб из Мюнхена, что привело к конфликту с руководством и некоторыми партнерами по команде.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.