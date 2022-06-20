«ПСЖ» готов предложить контракт Левандовски. Основным претендентом на игрока остается «Барселона»
«ПСЖ» готов предложить контракт Левандовски
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски находится в сфере интересов «ПСЖ». Французский клуб готов предложить контракт 33-летнему поляку, утверждает RMC Sport.
Однако основным претендентом на форварда все еще является «Барселона». По данным источника, каталонский клуб предложит «Баварии» за игрока 50 миллионов евро.
Ранее Левандовски открыто заявил о желании покинуть клуб из Мюнхена, что привело к конфликту с руководством и некоторыми партнерами по команде.
В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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12
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13
|Монпелье
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|0
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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