«ПСЖ» дома обыграл «Гавр», Сафонов пропустил один мяч

«ПСЖ» дома победил «Гавр» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У хозяев забили Дезире Дуэ и Гонсалу Рамуш, единственный гол гостей на счету Иссы Сумаре.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу. Другой представитель России, полузащитник «Гавра» Далер Кузяев попал в заявку, но остался в запасе своей команды.

«ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице лиги 1 с 77 очками, команда досрочно обеспечила себе победу в чемпионате.

«Гавр» идет на 16-й строчке с 27 очками.