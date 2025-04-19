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Сегодня, 19:54

«ПСЖ» дома обыграл «Гавр», Сафонов пропустил один мяч

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Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш (в центре) в матче против «Гавра».
Фото AFP

«ПСЖ» дома победил «Гавр» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У хозяев забили Дезире Дуэ и Гонсалу Рамуш, единственный гол гостей на счету Иссы Сумаре.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу. Другой представитель России, полузащитник «Гавра» Далер Кузяев попал в заявку, но остался в запасе своей команды.

«ПСЖ» идет на первом месте в турнирной таблице лиги 1 с 77 очками, команда досрочно обеспечила себе победу в чемпионате.

«Гавр» идет на 16-й строчке с 27 очками.

Франция. Лига 1. 30-й тур.
19 апреля, 18:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Гавр

Далер Кузяев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» — «Гавр»: Сафонов сыграет с первых минут, Кузяев — в запасе гостей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 24 5 0 82-27 77
2
 Монако 29 16 5 8 57-35 53
3
 Марсель 29 16 4 9 57-41 52
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
6
 Страсбур 29 14 8 7 48-37 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 28 4 3 21 21-64 15
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18.04 21:45
Ренн – Нант
 2 : 1
19.04 18:00
ПСЖ – Гавр
 2 : 1
19.04 20:00
Монако – Страсбур
 - : -
19.04 22:05
Марсель – Монпелье
 - : -
20.04 16:00
Лилль – Осер
 - : -
20.04 18:15
Брест – Ланс
 - : -
20.04 18:15
Ницца – Анже
 - : -
20.04 18:15
Реймс – Тулуза
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Мэйсон Гринвуд

Марсель

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
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Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
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Жоау Невеш

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 8
Райан Шерки

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Лион

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