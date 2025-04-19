«ПСЖ» — «Гавр»: Сафонов сыграет с первых минут, Кузяев — в запасе гостей

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Гавра» на матч 30-го тура французской лиги 1.

Игра пройдет в Париже. Начало — в 18.00 по московскому времени.

В стартовом составе хозяев сыграет российский голкипер Матвей Сафонов. Хавбек «Гавра» Далер Кузяев начнет встречу в запасе.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Эрнандес, Беральдо, Мбайе, Заир-Эмери, Маюлу, Дуэ, Ли, Барколя, Рамуш.

«Гавр»: Горжлен, Него, Юте, Льорис, Балло-Туре, Пембеле, Туре, Мванга, Диавара, Казимир, Кока.