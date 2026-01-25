Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 01:52

Нванери забил в первом матче за «Марсель»

Павел Лопатко

18-летний английский полузащитник Итан Нванери успешно стартовал в карьере во французской Лиге 1, отметившись голом уже в своем первом матче за «Марсель». Игрок, перешедший в клуб из «Арсенала» на правах аренды до конца сезона-2025/26, вышел на поле в матче против «Ланса» и спустя 13 минут после своего появления забил гол.

«Марсель» уже вел в счете благодаря раннему голу Амина Гуири, когда Нванери, получив мяч на чужой половине поля, самостоятельно прошел с ним к штрафной площади. Умело обыграв одного защитника и нанеся удар мимо другого, он точно направил мяч в нижний угол ворот, удвоив преимущество своей команды. Всего в этом матче игрок провел на поле 58 минут, после чего был заменен.

&laquo;Борнмут&raquo; обыграл &laquo;Ливерпуль&raquo; (3:2).Новый кошмар «Ливерпуля», Мбаппе сделал «Реал» лидером, «Марсель» сбросил «Ланс» с первого места

Текущий сезон Нванери проводил в «Арсенале» в роли игрока ротации, выйдя на поле лишь в 12 матчах. В прошлом сезоне при Микеле Артете он сыграл в 37 встречах, однако в текущем кампании конкуренция в атаке «канониров» возросла с приходом более опытных футболистов.

Нванери вошел в историю английского футбола, дебютировав в АПЛ в 2022 году в возрасте 15 лет и 181 дня, что до сих пор является рекордом как самый ранний дебют в турнире.

Матч против «Ланса» завершился со счетом 3:1 в пользу «Марселя».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Марсель
Итан Нванери
Читайте также
Макрон поручил ускоренно принять закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет
Дебют Карседо закрыли от всех, красно-белые ждут Сауся и Ракова. Что происходит в «Спартаке»
В Мексике арестован участник Олимпиады-2002 Уэддинг
Остановилась работа повысительной насосной станции из-за атаки ВСУ на Белгород
МОК запретил российским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2026
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о готовности к прекращению огня
Популярное видео
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Марсель» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
Большое интервью Дзюбы. Обо всем, кроме футбола!
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Марсель» обыграл «Ланс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 14 3 2 41-15 45
2
 Ланс 19 14 1 4 33-16 43
3
 Марсель 19 12 2 5 44-20 38
4
 Лион 18 10 3 5 27-18 33
5
 Лилль 18 10 2 6 33-25 32
6
 Ренн 19 8 7 4 30-27 31
7
 Страсбур 18 8 3 7 28-22 27
8
 Тулуза 18 7 5 6 29-23 26
9
 Лорьян 19 6 7 6 25-30 25
10
 Монако 19 7 3 9 28-33 24
11
 Брест 18 6 4 8 24-29 22
12
 Анже 18 6 4 8 20-25 22
13
 Гавр 19 4 8 7 16-24 20
14
 Париж 18 5 4 9 24-32 19
15
 Ницца 18 5 3 10 21-35 18
16
 Нант 18 3 5 10 17-30 14
17
 Осер 19 3 3 13 14-29 12
18
 Метц 18 3 3 12 19-40 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.01 22:00 Осер – ПСЖ 0 : 1
24.01 19:00 Ренн – Лорьян 0 : 2
24.01 21:00 Гавр – Монако 0 : 0
24.01 23:05 Марсель – Ланс 3 : 1
25.01 17:00 Нант – Ницца - : -
25.01 19:15 Брест – Тулуза - : -
25.01 19:15 Метц – Лион - : -
25.01 19:15 Париж – Анже - : -
25.01 22:45 Лилль – Страсбур - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 12
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 10
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 9
П
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 7
Афонсу Морейра
Афонсу Морейра

Лион

 5
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 5
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 9 2 2
Тило Керер
Тило Керер

Монако

 13 1 3
Отавио
Отавио

Париж

 15 1 5
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости