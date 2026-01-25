Нванери забил в первом матче за «Марсель»

18-летний английский полузащитник Итан Нванери успешно стартовал в карьере во французской Лиге 1, отметившись голом уже в своем первом матче за «Марсель». Игрок, перешедший в клуб из «Арсенала» на правах аренды до конца сезона-2025/26, вышел на поле в матче против «Ланса» и спустя 13 минут после своего появления забил гол.

«Марсель» уже вел в счете благодаря раннему голу Амина Гуири, когда Нванери, получив мяч на чужой половине поля, самостоятельно прошел с ним к штрафной площади. Умело обыграв одного защитника и нанеся удар мимо другого, он точно направил мяч в нижний угол ворот, удвоив преимущество своей команды. Всего в этом матче игрок провел на поле 58 минут, после чего был заменен.

Текущий сезон Нванери проводил в «Арсенале» в роли игрока ротации, выйдя на поле лишь в 12 матчах. В прошлом сезоне при Микеле Артете он сыграл в 37 встречах, однако в текущем кампании конкуренция в атаке «канониров» возросла с приходом более опытных футболистов.

Нванери вошел в историю английского футбола, дебютировав в АПЛ в 2022 году в возрасте 15 лет и 181 дня, что до сих пор является рекордом как самый ранний дебют в турнире.

Матч против «Ланса» завершился со счетом 3:1 в пользу «Марселя».