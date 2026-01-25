Нванери забил в первом матче за «Марсель»
18-летний английский полузащитник Итан Нванери успешно стартовал в карьере во французской Лиге 1, отметившись голом уже в своем первом матче за «Марсель». Игрок, перешедший в клуб из «Арсенала» на правах аренды до конца сезона-2025/26, вышел на поле в матче против «Ланса» и спустя 13 минут после своего появления забил гол.
«Марсель» уже вел в счете благодаря раннему голу Амина Гуири, когда Нванери, получив мяч на чужой половине поля, самостоятельно прошел с ним к штрафной площади. Умело обыграв одного защитника и нанеся удар мимо другого, он точно направил мяч в нижний угол ворот, удвоив преимущество своей команды. Всего в этом матче игрок провел на поле 58 минут, после чего был заменен.
Текущий сезон Нванери проводил в «Арсенале» в роли игрока ротации, выйдя на поле лишь в 12 матчах. В прошлом сезоне при Микеле Артете он сыграл в 37 встречах, однако в текущем кампании конкуренция в атаке «канониров» возросла с приходом более опытных футболистов.
Нванери вошел в историю английского футбола, дебютировав в АПЛ в 2022 году в возрасте 15 лет и 181 дня, что до сих пор является рекордом как самый ранний дебют в турнире.
Матч против «Ланса» завершился со счетом 3:1 в пользу «Марселя».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|14
|3
|2
|41-15
|45
|
2
|Ланс
|19
|14
|1
|4
|33-16
|43
|
3
|Марсель
|19
|12
|2
|5
|44-20
|38
|
4
|Лион
|18
|10
|3
|5
|27-18
|33
|
5
|Лилль
|18
|10
|2
|6
|33-25
|32
|
6
|Ренн
|19
|8
|7
|4
|30-27
|31
|
7
|Страсбур
|18
|8
|3
|7
|28-22
|27
|
8
|Тулуза
|18
|7
|5
|6
|29-23
|26
|
9
|Лорьян
|19
|6
|7
|6
|25-30
|25
|
10
|Монако
|19
|7
|3
|9
|28-33
|24
|
11
|Брест
|18
|6
|4
|8
|24-29
|22
|
12
|Анже
|18
|6
|4
|8
|20-25
|22
|
13
|Гавр
|19
|4
|8
|7
|16-24
|20
|
14
|Париж
|18
|5
|4
|9
|24-32
|19
|
15
|Ницца
|18
|5
|3
|10
|21-35
|18
|
16
|Нант
|18
|3
|5
|10
|17-30
|14
|
17
|Осер
|19
|3
|3
|13
|14-29
|12
|
18
|Метц
|18
|3
|3
|12
|19-40
|12
|23.01
|22:00
|Осер – ПСЖ
|0 : 1
|24.01
|19:00
|Ренн – Лорьян
|0 : 2
|24.01
|21:00
|Гавр – Монако
|0 : 0
|24.01
|23:05
|Марсель – Ланс
|3 : 1
|25.01
|17:00
|Нант – Ницца
|- : -
|25.01
|19:15
|Брест – Тулуза
|- : -
|25.01
|19:15
|Метц – Лион
|- : -
|25.01
|19:15
|Париж – Анже
|- : -
|25.01
|22:45
|Лилль – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|10
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|9
|П
|
|7
|
|
Афонсу Морейра
Лион
|5
|
|
Людовик Айорк
Брест
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|9
|2
|2
|
|
Тило Керер
Монако
|13
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|15
|1
|5