Нападающий «Монако» перешел в «Кальяри»
Нападающий «Монако» Бальде Кейта перешел в «Кальяри». Итальянский клуб приобрел 26-летнего игрока.
Контракт Бальде с «Монако» был рассчитан до 30 июня 2022 года.
В прошлом сезоне Кейта выступал на правах аренды за «Сампдорию». Он забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 25-ти матчах Серии А.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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