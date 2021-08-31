«ПСЖ» предлагал Мбаппе контракт с зарплатой в 45 миллионов евро за сезон

«ПСЖ» предлагал нападающему Килиану Мбаппе продлить контракт до 2024 года. Зарплата игрока могла составить 45 миллионов евро за сезон, сообщает Le Parisien.

Однако 22-летний француз отказался от этого предложения. Французский клуб постарается уговориться его остаться, хотя футболист пока твердо намерен уйти из команды.

Контракт Мбаппе истекает следующим летом. Игрока рассчитывает подписать «Реал», который сделал несколько предложений парижскому клубу по покупке форварда этим летом, но в итоге так и не смогу получать согласия на сделку.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).