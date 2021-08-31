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«ПСЖ» предлагал Мбаппе контракт с зарплатой в 45 миллионов евро за сезон

22:04
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
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«ПСЖ» предлагал нападающему Килиану Мбаппе продлить контракт до 2024 года. Зарплата игрока могла составить 45 миллионов евро за сезон, сообщает Le Parisien.

Однако 22-летний француз отказался от этого предложения. Французский клуб постарается уговориться его остаться, хотя футболист пока твердо намерен уйти из команды.

Контракт Мбаппе истекает следующим летом. Игрока рассчитывает подписать «Реал», который сделал несколько предложений парижскому клубу по покупке форварда этим летом, но в итоге так и не смогу получать согласия на сделку.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Словения
Словакия

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29%

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ТМ 2.5

18%

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Россия
Хорватия

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ИТМ1 (1.5)

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Швеция
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ТБ 2.0

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ИТБ2 (1.5)

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Иван Шитик все материалы автора

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