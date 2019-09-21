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«Монако» не ведет переговоры с Венгером и Аллегри

11:39
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Западноевропейские СМИ сообщают, что дни Леонарду Жардима в «Монако» сочтены, и если сегодняшняя игра чемпионата Франции с «Реймсом» сложится неудачно, 45-летнего португальца на посту главного тренера может заменить 69-летний Арсен Венгер или 52-летний Массимилиано Аллегри. Однако, по данным «СЭ», эти сообщения — только слухи. Руководители клуба из княжества не вели переговоры ни с французским, ни с итальянским специалистами.

Жардим, чья команда набрала два очка в пяти матчах и идет в лиге 1 на предпоследнем, 19-м, месте, пока сохраняет кредит доверия. (Александр Бобров)

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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