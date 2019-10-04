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Клод Пюэль и «Сент-Этьен» согласовали контракт

05:51
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Новым главным тренером «Сент-Этьена» станет Клод Пюэль. Как утверждает RMC, стороны согласовали контракт, рассчитанный до 2022 года. О назначении будет объявлено в пятницу днем.

Пюэль сменит Гислена Принта, под руководством которого «зеленые» в этом сезоне одержали всего одну победу в 7 турах чемпионата Франции.

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