Фернандо Морьентес: «Мостовой обладал невероятной техникой»

Экс-нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес в интервью «Известиям» признался, что в матчах против «Сельты» тренер всегда делал акцент на том, как закрыть Александра Мостового.

— Вы играли против многих россиян в ла лиге и Лиге чемпионов. Кого вы больше всех запомнили?

— Я всегда вспоминаю те времена, они отличаются от нынешних: игроки реально бились за каждый мяч. Не было проходных игр, особенно в Лиге чемпионов... Я прекрасно помню матчи против российских клубов в еврокубках, и всегда было трудно обыграть, особенно на выезде. Если говорить про персоналии, то не буду скрывать, что мы дружим с Владиславом Радимовым. Пару месяцев назад я навестил Влада в Санкт-Петербурге и мы прекрасно провели время. В свое время это был отличный футболист, яркий представитель ла лиги.

Был еще один очень классный полузащитник, Александр Мостовой. Он долго выступал за «Сельту» и обладал невероятной техникой. Помню, мы всегда делали акцент на том, как закрыть его, когда играли очный матч. Мостовой был лидером клуба из Виго в его лучшие годы.

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