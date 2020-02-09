«Дижон» и «Нант» сыграли вничью, забив по три мяча

«Дижон» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Нантом» — 3:3. В составе хозяев дубль оформил Стефи Мавидиди.

Также «Ним» победил «Ниццу» (3:1), «Бордо» — «Метц» (2:1), а «Ренн» и «Брест» сыграли вничью — 0:0.

Чемпионат Франции. Лига 1

24-й тур

«Дижон» — «Нант» — 3:3 (2:2)

Голы: Мавидиди, 15 (1:0). Саймон, 20 (1:1). Жулиу Тавареш, 24 (2:1). Альфонс, 34 — в свои ворота (2:2). Мавидиди, 90 (3:2). Жиротто, 90+2 (3:3).

«Дижон»: Гомис (Рунарссон, 46), Экуэле Манга, Лотоа, Мендиль, Альфонс, Амальфитано (Марье, 66), Бензиа (Бальде, 66), Ндонг, Жулиу Тавареш, Мавидиди, Шуйар.

«Нант»: Лафон, Ваге, Мусташ (Омаву, 46), Абед, Блас (Крхин, 90+2), Жиротто, Прадо Руис, Луза, Бамба, Саймон (Туре, 43), Эмон.

Предупреждения: Прадо Руис, 35. Альфонс, 53. Луза, 71. Лотоа, 77.

Судья: Пиньяр (Франция).

8 февраля. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

«Ренн» — «Брест» — 0:0

«Ренн»: Э.Менди, Морель (Желен, 79), Да Силва, Траоре, Мауасса, Буриго, Леа Силики (Н`Зонзи, 65), Ньянг, Дель Кастильо, Тэ, Да Кунья (Гбохо, 65).

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Перро, Дюверн, Бело (Бааль, 86), Лан, Курт (Отре, 64), Баттоккио (Магнетти, 75), Белькебла, Шарбоннье, Кардона.

Предупреждения: Курт, 23. Морель, 46. Леа Силики, 50. Шарбоннье, 50. Отре, 74. Лан, 88.

Судья: Бюке (Франция).

8 февраля. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

«Метц» — «Бордо» — 1:2 (1:0)

Голы: Ньян, 2 (1:0). Башич, 51 (1:1). Уден, 84 (1:2).

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль (Амброз, 88), Сентонз, Бронн, Пажо, Н`Дорам, Майга, Нгюетт (Булая, 63), Диалло, Ньян (Делен, 74).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Бенито, Кватенг (Уден, 21), Паблу, Отавиу, Адли (Пардо, 70), Башич, Бриан, Де Превиль, Хван Ый Джо (Сабали, 54).

Предупреждения: Майга, 39. Хван Ый Джо, 41. Де Превиль, 62. Укиджа, 79.

Удаление: Пажо, 8.

Судья: Летексье (Франция).

8 февраля. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Ницца» — «Ним» — 1:3 (1:1)

Голы: Клод Морис, 6 (1:0). Ландре, 43 (1:1). Филиппото, 53 (1:2). Коне, 90+2 (1:3).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Бюрнер (Эрелль, 58), Нсоки, Данилу, Ле Мелу, Тюрам-Юльен (Ганаго, 64), Будауи, Дольберг, Клод Морис, Маолида (Лусамба, 77).

«Ним»: Бернардони, Ландре, Мартинес, Мигель, Паке, Ферхат, Филиппото (Коне, 58), С.Сарр, Бенраху (Буадес, 90), Фомба, Ру (Бриансон, 76).

Предупреждения: Мартинес, 31. Нсоки, 33. Данилу, 53. Паке, 65. Бенраху, 65. С.Сарр, 75.

Удаление: Будауи, 49.

Судья: Готье (Франция).

8 февраля. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».