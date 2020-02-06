Анхель Ди Мария: «Многие говорят, что лига 1 слабее остальных, но посмотрите на АПЛ»

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением об уровне конкуренции в чемпионате Франции. Парижане выиграли лигу 1 6 раз в 7 последних сезонах.

— Лига 1 сильно изменилась, — цитирует аргентинца Goal. — Конкуренция становится все труднее. Не скажу, что первые два сезона были легкими, но соперники были несильные.

Все научились играть против «ПСЖ», «Марселя», «Лиона». Но это помогает нам расти, чемпионат становится конкурентоспособнее. Многие говорят, что лига 1 слабее остальных, но посмотрите на АПЛ. «Ливерпуль» здорово оторвался от остальных.