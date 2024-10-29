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Сегодня, 13:47

Антон Миранчук отказался в «Локомотиве» 1,6 миллиона евро в год: «Понял, что потом не смогу себе в глаза смотреть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук объяснил, почему отклонил предложение «Локомотива» о новом контракте.

Летом этого года Миранчук покинул «Локомотив» после завершения контракта с клубом. В сентябре полузащитник подписал соглашение со швейцарским «Сьоном».

По словам футболиста, он отклонил предложение железнодорожников, чтобы попробовать себя в европейском чемпионате.

«[«Локомотив» предлагал] 1,6 миллиона евро в год? Наверное, в районе этого, да. Я понял для себя, что мне еще не 30 лет, когда уже ты такой: «Наверное, реально не надо». В 28 я понял, что если я сейчас этого не сделаю, потом я этого не сделаю уже никогда. И потом я уже сам себе в глаза не смогу смотреть, потому что все-таки у меня есть какие-то амбиции футбольные, страсть к игре, которая привита с детства. Эти моменты откликнулись внутри», — сказал Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.

В текущем сезоне 29-летний россиянин провел пять матчей в швейцарской суперлиге, не отличившись результативными действиями. Его контракт со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Антон Миранчук
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ФК Сьон
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