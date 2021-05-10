«Сиэтл» победил «Портленд» и возглавил Западную конференцию МЛС
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«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Портленд» со счетом 2:1.
На голы Рауля Руидиаса и Фреди Монтеро хозяева ответили точным ударом Билла Тюилома на 94-й минуте.
После этого матча «Сиэтл» с 10 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Портленд» с 3 очками — на 12-й, предпоследней строчке.
МЛС
Регулярный чемпионат
«Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс» — 1:2 (0:0)
9 мая. Стадион: Провиденс (Портленд)
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