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«Сиэтл» победил «Портленд» и возглавил Западную конференцию МЛС

00:12

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Портленд» со счетом 2:1.

На голы Рауля Руидиаса и Фреди Монтеро хозяева ответили точным ударом Билла Тюилома на 94-й минуте.

После этого матча «Сиэтл» с 10 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Портленд» с 3 очками — на 12-й, предпоследней строчке.

МЛС

Регулярный чемпионат

«Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс» — 1:2 (0:0)

9 мая. Стадион: Провиденс (Портленд)

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