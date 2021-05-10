«Канзас-Сити» одержал волевую победу над «Остином»

«Спортинг Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Остин» со счетом 2:1.

На гол Джона Галлахера хозяева ответили точными ударами Илие Санчеса и Гади Кинды, которые забили после того, как «Остин» остался вдесятером.

После этого матча «Канзас-Сити» с 7 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Остин» с 6 очками — на восьмой строчке.

МЛС

Регулярный чемпионат

«Спортинг Канзас-Сити» — «Остин» — 2:1 (0:1)

10 мая. Стадион: Чилдренс Мерси Парк (Канзас-Сити)